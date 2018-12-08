Erzurum Araç Sayısında Yüzde 3'lük Artış

Erzurum'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 119 bin 156, otomobil sayısı ise 58 bin 850'ye yükseldi. Bir yıllık düzeyde motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 2.34, otomobil sayısı yüzde 2.66, traktör sayısı ise yüzde 3.73 oranında artış gösterdi. İlde bin kişiye düşen motorlu kara taşıtı sayısı 157, otomobil sayısı ise 78 olarak kaydedildi.

1000 KİŞİ BAŞINA ARAÇ DÜŞÜMÜ

TÜİK Motorlu Kara Taşıtı sayısı iller dağılımı verileri üzerinden DOSİAD tarafından kaydedilen analize göre, bin kişiye düşen araç sayısı Erzurum'da 157, KUDAKA İstatistik Bölgesinde 181, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde 146, Doğu Anadolu Bölgesinde 129.7 oldu. Bin kişiye düşen otomobil sayısı ise Erzurum'da 78, KUDAKA İstatistik Bölgesinde 87, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde 57, Doğu Anadolu Bölgesinde 57 otomobil oldu.

ERZURUM AĞUSTOS AYI VERİLERİ

2018 yılı Ekim ayı ölçeğinde Erzurum trafiğine 58 bin 850 otomobil, 2 bin 887 minibüs, bin 156 otobüs, 26 bin 804 kamyonet, 5 bin 846 kamyon, 2 bin 795 motosiklet, 717 özel amaçlı taşıt, 20 bin 101 traktör olarak toplam 119 bin 156 aracın kayıtlı olduğu bildirildi. Erzurum'un motorlu kara taşıtı sayısı bölge toplamında yüzde 15.45'lik dilim oluşturdu.

BÖLGESEL VERİLER VE ERZURUM

TÜİK verilerine göre, Erzurum'da 119 bin 156, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 193 bin 503, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 319 bin 559, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 770 bin 899 motorlu kara taşıtı; Erzurum'da 58 bin 850, KUDAKA istatistik Bölgesinde 93 bin 488, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde 125 bin 662, Doğu Anadolu Bölgesinde 338 bin 474 otomobilin trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

TRAKTÖR VARLIĞI BÖLGESEL SONUÇLAR

TÜİK verilerine göre Erzurum'da 20 bin 101, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 30 bin 653, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 74 bin 948, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise 136 bin 922 traktör trafiğe kayıtlı. Bölge illeri içinde en yüksek sayıda traktör varlığına sahip il 24 bin 440 araçla Malatya olurken, Erzurum 20 bin 101 traktörle ikinci sırada yer alıyor.

ERZURUM'UN DOĞU ANADOLU BÖLGESİ PAYI

Erzurum'un Doğu Anadolu Bölgesi payı, motorlu kara taşıtı sayısında yüzde 15,45, otomobil sayısında yüzde 17,3, minibüs sayısında yüzde 8,52, otobüs sayısında yüzde 17,31, kamyonet sayısında yüzde 16,04, kamyon sayısında yüzde 14,97, motosiklet sayısında yüzde 6,47, özel amaçlı taşıt sayısında yüzde 12,4 ve traktör sayısında da yüzde 14,68 olarak ölçüldü.

BÖLGE İLLERİ TAŞIT SAYISI DAĞILIMI

TÜİK verilerine göre, Ağrı'da 32 bin 856, Bingöl'de 17 bin 330, Bitlis'te 22 bin 434, Elazığ'da 123 bin 46, Erzincan'da 59 bin 102, Erzurum'da 119 bin 156, Hakkari'de 9 bin 465, Kars'ta 45 bin 695, Malatya'da 171 bin 675, Muş'ta 34 bin 294, Tunceli'de 9 bin 190, Van'da 79 bin 151, Ardahan'da 19 bin 513, Iğdır 'da 27 bin 992 motorlu kara taşıtı trafiğe kayıtlı bulunuyor. - ERZURUM