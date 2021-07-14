Erzurum, aniden bastıran yağmurla sele teslim oldu
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Erzurum, aniden bastıran yağmurla sele teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz - Haberler | Güncel

Erzurum, aniden bastıran yağmurla sele teslim oldu Erzurum'da aniden bastıran yağmur cadde ve yollarda sele neden oldu.

Erzurum, aniden bastıran yağmurla sele teslim oldu

ERZURUM - Erzurum'da aniden bastıran yağmur cadde ve yollarda sele neden oldu. Yağmurun şiddetiyle şemsiyesi olan bazı vatandaşlar bile bina kenarlarına sığınmak zorunda kaldı.

Erzurum'da kısa süreli etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Şiddetli yağmura yakalanan vatandaşlar bina kenarlarına ve duraklara sığınmak zorunda kaldı. Evlerinden hazırlıklı olarak şemsiyesiyle çıkan bazı vatandaşlarda dahil bina kenarlarına sığınmak zorunda kaldı. Cadde üzerinde bulunan dükkan çalışanları ise dükkanlarını su basmaması için çek pas ile yağmur sularını temizlemeye çalıştı.

Erzurum, aniden bastıran yağmurla sele teslim oldu
Erzurum, aniden bastıran yağmurla sele teslim oldu
Erzurum, aniden bastıran yağmurla sele teslim oldu
Erzurum, aniden bastıran yağmurla sele teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz

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