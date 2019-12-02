Erzurum AK Parti'de Siyer dersleri başladı

02.12.2019 20:02 | Son Güncelleme: 02.12.2019 20:07

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı, 2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Siyer dersleri başlattı. 20 ilçenin tamamında verilecek olan dersler, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün katılımı ve anlatımıyla gerçekleştiriliyor.



"AK Teşkilatlarının tüm kademeleri katılıyor"



AK Parti Erzurum İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başlayan "2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri çerçevesinde siyer dersleri başlattı. Teşkilatların tüm kademelerinin katılımıyla gerçekleştirilen siyer derslerinin ilki AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün anlatımıyla Erzurum İl Başkanlığı'nda yapıldı. AK Parti teşkilatlarının tamamına verilmesi planlanan dersler, 20 ilçede gerçekleştirilecek.



"En güzel örnek"



"Peygamberimiz ve Aile" başlığı altında düzenlenen 2019 Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında gerçekleştirilen siyer derslerinde iki cihan serveri Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın örnek hayatını her yönüyle ele aldıklarını belirten AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Allah Rasulü Aleyhisselamın kıyamete kadar bizlere örnek teşkil eden hayatını anlamak ve anlatmak için başlattığımız derslere AK Parti teşkilatlarımızın tümünün katılmasını sağlıyoruz. İlçelerimizin tamamında gerçekleştireceğimiz bu derslerle hem aile hayatımızda, hem toplumsal yaşantımızda neleri nasıl yapmamız gerektiğine dair en güzel örneği anlatmanın yanı sıra karşılaşılacak zorluklarla nasıl başa çıkılacağını da ele almış oluyoruz" dedi.



"Dünyanın yaşadığı bunalımların çözümü O'nun hayatında saklı"



Dünyanın yeniden İslam'a ve İslam'ın birleştiriciliğine ihtiyaç duyduğu günlerden geçildiğine dikkat çeken Başkan Öz, "Başta Ortadoğu olmak üzere tüm coğrafyalarda yaşanan dramlar gösteriyor ki dünya yeniden Efendimiz Aleyhisselam'a ve onunla indirilen kitaba ihtiyaç duyuyor. Din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın tüm insanlığı kucaklayan bir rahmet Peygamberini anlamak ve onun örnek hayatına göre yaşamak için üzerimize düşen vazifeyi yerine getirme gayretindeyiz. Bu kutlu zaman diliminde onu anlatmayı ve onu anlamayı Rabbim cümlemize nasip etsin" diye konuştu.



"Siyer nedir"



Siyer, sözlükte "davranış, hal, yol, adet, bir kimsenin ahlakı, seciyesi ve hayat hikayesi" gibi anlamlara gelen siret kelimesinin çoğuludur.



Peygamber Aleyhisselamın doğumundan vefatına kadar hayatını konu alan ilmin adı "siyer"dir. Tarihin belli bir bölümünden bahsettiği için tarih ilmiyle; Peygamberimiz (s.a.s.)'in söz, fiil ve takrirleriyle ilgilendiğinden dolayı da hadis ilmi ile alakalıdır. - ERZURUM

Kaynak: İHA