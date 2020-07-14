ERZURUM AHIRI YANINCA HAYVANLARIYLA ARAZİDE YAŞAMAYA BAŞLADI
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ERZURUM AHIRI YANINCA HAYVANLARIYLA ARAZİDE YAŞAMAYA BAŞLADI

ERZURUM'da, evi ve ahırı çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Eyüp Karaca (43), ailesini kiraladığı eve yerleştirdikten sonra yer bulamadığı hayvanlarıyla dışarıda yaşamaya başladı.

14.07.2020 10:01 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:12

ERZURUM'da, evi ve ahırı çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Eyüp Karaca (43), ailesini kiraladığı eve yerleştirdikten sonra yer bulamadığı hayvanlarıyla dışarıda yaşamaya başladı.

Merkez Palandöken ilçesi Karayolları semtindeki evi ve ahırı yaklaşık 2,5 ay önce çıkan yangında kullanılamaz hale gelen, 7 çocuk babası Eyüp Karaca, ailesi için Yıldızkent semtinde ev kiraladı. Eşi ve çocuklarını buraya yerleştiren Karaca, 5 inek ve 3 atı için ahır arayışına girdi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle ücreti uygun ahır arayan Karaca, çareyi Erzurum- Erzincan yolu kenarındaki otlak alanda buldu. Hayvanlarını yoldan uzak noktaya iplerle bağlayan Karaca, süt sağım makinesi ile jeneratör getirdiği alanda hayvancılık yapmaya başladı. Ot yönünden verimli olan alanda hayvanları için de kamyonetiyle bidonlarla su taşıyan Karaca, günün 24 saatini onlarla geçiriyor.

'YER BULAMAZSAM SONBAHARA KADAR BÖYLE GİDECEK'

Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez jeneratöre bağladığı sağım makinesiyle sağdığı sütleri satarak ailesinin geçimini sağlayan Eyüp Karaca, maddi yetersizlik nedeniyle çaresiz kaldığı için kara yolu kenarını seçtiğini söyledi. Karayolları semtindeki evi ve ahırının yanmasından sonra ailesini kiraladığı eve yerleştirdiğini ancak hayvanlarına bakacak uygun alan bulamadığını belirten Karaca, "Zor şartlar altında ailemi geçindirmeye çalışıyorum. Evim ve ahırım yandıktan sonra ailemi kiraladığım bir eve yerleştirdim. Hayvanlara uygun bir yer bulamadığı için kara yolu kenarındaki bu alana geldik. Hayvanlardan elde ettiğim sütü satarak ailemin geçimini sağlıyorum. 7 gün 24 saat buradayım. Yer bulamazsam sonbahara kadar bu şekilde gidecek. Sonrası Allah'tan hayırlısı. Zor oluyor ama elden bir şey gelmiyor" dedi.

GECE MESAİSİ

Gündüz otlakta otlatarak, su verip, sütlerini sağdığı hayvanları gece de yalnız bırakmayan Eyüp Karaca, serdiği minderde oturarak vakit geçiriyor. Bir taraftan çayını yudumlayan bir taraftan da alanda bulunan hayvanlarıyla ilgilenen Karaca, "Yaz sıcağı, hayvanları burada barındırmaya çalışıyorum. Maddi durumum iyi değil, yer almayı düşünüyorum, param yok. Burada güze kadar kalacağım. Mecbur gece de burada yatıyorum" diye konuştu.

ERZURUM AHIRI YANINCA HAYVANLARIYLA ARAZİDE YAŞAMAYA BAŞLADI

Kaynak: DHA

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