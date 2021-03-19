Erzurum, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı sebebiyle 144 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı
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Erzurum, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı sebebiyle 144 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı

19.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:50
Erzurum, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı sebebiyle 144 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı

Erzurum, Ağrı, Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 144 köy ve mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum, Ağrı, Kars'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 144 köy ve mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece başlayıp aralıklarla sabaha kadar süren kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'da 41 mahalle yolu, Ağrı'da 102 köy yolu, Kars'ın Digor ilçesinde de Mahirbey köyü yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Söz konusu yolların ulaşıma açılması için belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin iş makineleri desteğinde gece başlayan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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