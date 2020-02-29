Erzurum, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

29.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:46

Erzurum, Ağrı ile Kars'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da öğle saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için kentin işlek yollarında hazır bekletiliyor.

Ağrı

Ağrı'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı özellikle çevre yolu ve ana caddelerde sürücülere zor anlar yaşattı.

Beyaza bürünen kentte, vatandaşlar da yol ve kaldırımlarda ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşlardan Seyfettin Aslan, bu yıl kış mevsiminin çok sert ve zorlu geçtiğini belirtti.

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Ağaçlar ile bitkilerin karla kaplandığı ilçede güzel manzaralar da oluştu.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de kar küreme çalışması başlattı.

Kaynak: AA