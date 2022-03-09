Erzurum, Ağrı ve Kars'ta 125 yerleşimin yolu kardan kapandı

ERZURUM (AA) - Erzurum, Ağrı ile Kars'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 125 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede dün akşam başlayan yoğun kar ve tipi dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da, kırsaldaki 82 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı'da 41, Kars'ta 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.