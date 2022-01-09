Erzurum, Ağrı ve Iğdır'da soğuk hava etkili oluyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Ağrı ve Iğdır'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da soğukların etkisiyle dün etkili olan yoğun sisin ardından araçların camlarında ve ağaçlarda kırağı oluştu.

Kentteki bazı vatandaşlar, araçlarına battaniye örterek soğuklardan korumaya çalıştı.

Ağrı

Ağrı'da ise çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Derelerin buzla kaplandığı kentte, vatandaşlar araçlarını battaniyelerle örttü.

Iğdır

Iğdır'ın kırsal köylerinde de kış zorlu geçiyor.

Besicilerin, hayvanlarını beslemek için yoğun çaba gösterdiği köylerde, çocuklar da kendi imkanlarıyla kayak yaparak eğleniyor.

Mezraa köyündeki çocuklar, kar yağışı sonrası buzlanma oluşan yerlerde bidonlarla kayarak güzel zaman geçirdi.