Erzurum, Ağrı ve Iğdır'da kuvvetli rüzgar bekleniyor
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Erzurum, Ağrı ve Iğdır'da kuvvetli rüzgar bekleniyor

Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel
Erzurum, Ağrı ve Iğdır'da kuvvetli rüzgar bekleniyor

Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu geçecek, öğle saatlerine kadar Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde hafif sağanak etkisini gösterecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi, rüzgarın güneyden orta, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Rüzgarın saatteki hızının 40 ila 70 kilometreyi bulması beklenen Erzurum, Ağrı ve Iğdır'da, olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 1, Erzurum ve Kars'ta 5, Ağrı'da 6, Tunceli'de 7, Erzincan'da 11, Iğdır'da 15 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 23, Tunceli'de 20, Erzincan'da 19, Kars ve Ağrı'da 14, Erzurum'da 13, Ardahan'da 12 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 118, Sarıkamış'ta 95 ve Konaklı'da 81 santimetre ölçüldü.

Bölgede beklenen kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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