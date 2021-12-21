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69 köy yolu ulaşıma kapandı

AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Erzurum, Ağrı ile Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 681 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

ERZİNCAN (AA) - Erzurum, Ağrı ile Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 681 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 583 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yollarda kar küreme çalışması yürütüyor.

Erzincan'da ise kar ve tipi nedeniyle 29 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması yapıyor.

Ağrı'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 69 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Öze İdaresi ekipleri 82 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil destek ekiple çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Kars'ın Kağızman ilçesi istikametinden Ağrı'ya doğru gelen ve tipide mahsur kalan 6 araç, Karayolları 123. Şube Şefliği ekiplerince kurtarıldı.

69 köy yolu ulaşıma kapandı

69 köy yolu ulaşıma kapandı

69 köy yolu ulaşıma kapandı

69 köy yolu ulaşıma kapandı

69 köy yolu ulaşıma kapandı

69 köy yolu ulaşıma kapandı

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AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

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