Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Iğdır'da 196 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Iğdır'da 196 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Iğdır'da 196 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Iğdır'da kar yağışı nedeniyle 196 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

ERZURUM (AA) - Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Iğdır'da kar yağışı nedeniyle 196 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 5 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı bulunan kırsal mahallelerdeki yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tunceli'de 154, Ağrı'da 33, Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde ise 4 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında karla mücadele çalışması başlattı.

Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

 Kırklareli'nde eğitime kar engeli

Kırklareli'nde eğitime kar engeli

 Çanakkale'de beklenen kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Çanakkale'de beklenen kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title