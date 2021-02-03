Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır çevrelerinde kar yağışı bekleniyor

Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır çevrelerinde akşam saatlerinden sonra kar yağışı görülecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak.

Sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Akşam saatlerinden sonra Erzurum, geceden itibaren ise Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde hafif kar yağışı bekleniyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 19, Ardahan'da 18, Ağrı'da 17, Erzurum'da 11, Iğdır'da 4, Erzincan'da 2, Tunceli'de ise 1 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 11, Erzincan'da 9, Iğdır'da 8, Erzurum ve Ağrı'da 4, Kars'ta 3, Ardahan'da 2 derece olması bekleniyor.

Gece ve sabah buzlanma, don, yer yer sis ile pusun görüleceği bölgede, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya