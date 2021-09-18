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Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da sağanak bekleniyor

AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel
Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da sağanak bekleniyor

Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da aralıklı gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'da aralıklı gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zaman zaman parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek.

Bölgede öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeydoğusu, Ağrı'nın doğusu ile Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 27, Iğdır'da 26, Ağrı'da 25, Kars'ta 20, Erzurum'da 22, Ardahan'da 18 derece olacağı tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri
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