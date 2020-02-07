Erzurum-Ağrı karayolu tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı
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Erzurum-Ağrı karayolu tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

Erzurum-Ağrı arasındaki ulaşımı sağlayan karayolu, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

07.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:49
Erzurum-Ağrı karayolu tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

Erzurum-Ağrı arasındaki ulaşımı sağlayan karayolu, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Saatlerdir ulaşıma kapalı olan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.


Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle trafik ekipleri, Ağrı'nın ilçesi ile Erzurum'un ilçesi arasındaki yolu trafiğe kapattı. Eleşkirt ve Horasan ilçe çıkışında her iki yöne de araçların geçişine izin verilmiyor.


Öte yandan, karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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