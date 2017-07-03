Erzurum Afad'ın Arama Köpeği 'Herkül'ü Emekli Oldu

Erzurum Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma (AFAD) Birlik Müdürlüğü bünyesinde 10 yıllık görev süresini başarıyla tamamlayan arama- kurtarma köpeği 'Herkül' için emeklilik töreni düzenlendi. Merkez Palandöken İlçesi'ndeki Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma (AFAD) Birlik Müdürlüğü'nde düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Bugüne kadar Van depremi başta olmak üzere birçok deprem, çığ ve sel gibi doğal afetlerde görev alan Labrador retriever cinsi herkül, birçok kişinin hayatını kurtardı. Henüz bir yaşında iken getirildiği AFAD'ta herkülden ayrılmak başta eğiticisi Tuncay Turhan olmak üzere herkesi çok üzdü. Müdürlük önünde tek sıra olup önlerinden geçen Herkülü alkışlayarak uğurlayan AFAD personeli, "Onu çok özleyeceğiz" dedi.



'SIK SIK ZİYARET EDECEĞİM'



Köpek eğiticisi Tuncay Turhan'ın Herkülden ayrılması ise zor oldu. Gözyaşlarını tutamayan Turhan şunları anlattı:



"Henüz buraya geldiğinde 1 yaşındaydı. 10 yıl her eğitime ve göreve birlikte gittik. Çocuklarımdan çok onunla zaman geçiriyordum. O da afet ve acil durumlarda, ekipdekiler gibi 7 gün 24 saat çalışıyordu. Afetlerde bizim gözümüz, kulağımız olan ve birçok kişinin hayatını kurtaran herkül görev süresini tamamladığı için bundan sonraki hayatını kendisini sahiplenecek kişinin yanında geçirecek. O üzerine düşeni en iyi şekilde yaptı. Kendisini sık sık ziyaret edeceğim."