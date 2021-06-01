ERZURUM AFAD'DAN TAMGA ÜYELERİNE AFET EĞİTİMİ

ERZURUM Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, gönüllü hareketi olarak faaliyete geçen Tamga Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği üyelerini eğitime aldı.

ERZURUM Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, gönüllü hareketi olarak faaliyete geçen Tamga Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği üyelerini eğitime aldı. 2 gün süren eğitim kapsamında, önce kurum binasında teorik bilgiler alan Tamga üyeleri, daha sonra AFAD kampüsündeki enkazda arama kurtarma yaptı.

Erzurum AFAD Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı'nca 2021 yılının eğitim yılı olarak ilan edilmesinin ardından gönüllü eğitimlerini sürdürüyor. AFAD'da görevli uzmanlar, yeni kurulan Tamga Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği üyelerini eğitime aldı. AFAD kampüsünde kimyasal, biyolojik radyolojik nükleer tehditler konusunda bilgilendirilen dernek üyeleri, yangına müdahale, çadır kurma, ilk yardım alanlarında teorik bilgiler aldı. Gönüllüler daha sonra AFAD kampüsündeki enkazda arama kurtarma yaptı.

Tamga Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği Doğu Anadolu Bölge Başkanı Lokman Polat, AFAD uzmanlarının verdiği eğitime yaklaşık 112 üyelerinin katıldığını söyledi. Yangın, ilkyardım, çadır kurma eğitimlerinden sonra üyelerin enkazda arama kurtarma yaptıklarını ifade eden Polat, eğitimler sonunda üyelerinin afetlere müdahalede hazır hale geleceğini kaydetti. Derneklerinin 29 ilde ve 12 Türki Cumhuriyeti'nde kurulduğunu kaydeden Polat, buralardaki olası afetlerde de yardıma gideceklerini bildirdi. Polat, verilen teorik ve pratik eğitimler sonrasında AFAD Başkanlığı'nda görevli heyet tarafından gönüllülerin önce yazılı sınav, ardından ise mülakata tabi tutulduğunu, sınavda başarılı olan üyelerin akreditelerinin gerçekleştirilerek olası afetlerde göreve hazır hale geldiklerini dile getirdi. Derneklerine kadınların da büyük ilgisi olduğunu ifade eden Polat, 112 gönüllüden 20'sinin kadınlardan oluştuğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı