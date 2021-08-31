Erzurum Adliye binasında önünde hareketli dakikalar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzurum Adliye binasında önünde hareketli dakikalar

Erzurum Adliye binasında önünde hareketli dakikalar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum Adliye binasında önünde hareketli dakikalar yaşanıyor.

Erzurum Adliye binasında önünde hareketli dakikalar yaşanıyor.

Bugün sabah saatlerinde kamyonetiyle Erzurum adliyesi önene gelen İbrahim Ş. isimli şahıs, elindeki benzin dolu bidon ve bıçakla kamyonetin üzerine çıkarak bağırmaya başladı. Kendini ve aracı yakacağını söyleyen şahıs, kimseyi yanına yaklaştırmadı. Polis ve itfaiye ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, şahsı ikna çabası sürüyor. - ERZURUM

Erzurum Adliye binasında önünde hareketli dakikalar
Erzurum Adliye binasında önünde hareketli dakikalar
Erzurum Adliye binasında önünde hareketli dakikalar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber! Kaza yapan kocasını öldü sanıp ambulansın peşine koştu
Son dakika haber! Kaza yapan kocasını öldü sanıp ambulansın peşine koştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hamid Karzai Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Deniz Demet Şener Gülben Ergen Metin Çekmez
Spor Muslera Erol Bulut Salih Uçan Umut Meraş Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Erzurum Adliye binasında önünde hareketli dakikalar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 10:42:34. #1.14#

title