Erzurum Adliye binasında önünde hareketli dakikalar

Erzurum Adliye binasında önünde hareketli dakikalar yaşanıyor.

Erzurum Adliye binasında önünde hareketli dakikalar yaşanıyor.

Bugün sabah saatlerinde kamyonetiyle Erzurum adliyesi önene gelen İbrahim Ş. isimli şahıs, elindeki benzin dolu bidon ve bıçakla kamyonetin üzerine çıkarak bağırmaya başladı. Kendini ve aracı yakacağını söyleyen şahıs, kimseyi yanına yaklaştırmadı. Polis ve itfaiye ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, şahsı ikna çabası sürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı