ERZURUM Acil serviste vale, hastanede golf arabası konforu
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ERZURUM Acil serviste vale, hastanede golf arabası konforu

Acil serviste vale, hastanede golf arabası konforuERZURUM'da kısa bir süre önce sessiz sedasız hizmete giren Şehir Hastanesi'nde vatandaşlar, gidecekleri servislere golf arabalarıyla taşınıyor.

09.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:24

Acil serviste vale, hastanede golf arabası konforu

ERZURUM'da kısa bir süre önce sessiz sedasız hizmete giren Şehir Hastanesi'nde vatandaşlar, gidecekleri servislere golf arabalarıyla taşınıyor. Acil serviste valelerin görev yaptığı hastanede güvenlikçiler, cıncırlarla hastanede güvenliği sağlıyor.

Erzurum'da yapımı tamamlanan şehir hastanesi hizmete girdi. Bin 313 yatak kapasitesi, son teknolojiye sahip medikal altyapısı ile bölgenin en güçlü sağlık merkezlerinin başında gelen hastanede, her branştan 310 poliklinik, 39 ameliyathane bulunuyor. 850 yatak kapasitesi 222 yoğun bakım ünitesi ile hastalara şifa dağıtan şehir hastanesi, 279 bin metrekare kapalı alanıyla adeta dev bir şehiri andırıyor. Bir uçtan bir uca yaklaşık 600 metre mesafesi bulunan hastanede üç adet 8'er kişi taşımalı golf arabası hizmet veriyor. Sürekli ring halinde olan araçlar, hastaneye gelen vatandaşları istedikleri bölüme ulaştırıyor. Hastane yönetimi tarafından eğitildikten sonra çeşitli bölümlere yerleştirilen ve üzerlerinde 'Bana sorun' yazılı tişörtlü görevliler, gelen vatandaşlara yardımcı oluyor. Dev hastane güvenlikçiler ise cıncır denilen araçlarla devdiye geziyor. Yaya devriyenin yanısıra cıncırlara binen görevliler, hastanede güvenliği sağlıyor.

TÜRKİYE'DE BİR İLK; ACİLDE VALE

Erzurum Şehir Hastanesi'nde Türkiye'de bir ilk uygulama da hayata geçirildi. Hastanenin acil servisine hasta getiren vatandaşların araçlarıyla uğraşmaması için vale görevlendirildi. Acil önünde 7 gün 24 saat esasına göre ücretsiz görev yapan valeler, hastasını getiren vatandaşların araçlarını 3 binh 500 kapasiteli oto parka götürüyor. Hastasıyla ilgili işlemi tamamlanan vatandaş yine aracını valeden teslim alıyor. Hastene İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Fatih Turan, vale hizmetinin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, uygulamanın başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Turan, "Acil serviste ücretsiz vale hizmetini başlattık. Hastasını acile getiren vatandaşların o telaş içerisinde aracıyla da uğraşmasın diye valeler araçlarını alıp otoparka götürecek. Biz acile gelen vatandaşın bir de aracını parketme derdine düşsün istemiyoruz" diye konuştu.

ALAN GENİŞ OLUNCA GOLF ARABALARI HİZMETE SUNULDU

279 bin metrekare kapalı alana sahip bulunan hastanenin bir ucundan diğer ucuna olan mesafenin yaklaşık 600 metre olduğunu ifade eden Turan, "Kapalı alanın geniş olması sebebiyle halkamıza rahat hizmet verebilmek için servislere ulaşmada golf araçlarını hizmete sunduk. Güvenlik görevlileri cıncırlarla kontrollerini sağlarken, çeşitli noktalarda çalışmaya başlayan 55 personelimiz hastaları yönlendirerek onlara yardımcı oluyorlar" dedi.

ERZURUM Acil serviste vale, hastanede golf arabası konforu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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