Erzurum'a yolunuz düşerse Çifte Minareli ve Yakutiye Medreselerini ziyaret etmeden, şelaleyi görmek için Tortum'a gitmeden, cağ kebabı, su böreği, civil peyniri, lor ve kadayıf dolmaları yemeden, mevsim kışsa Palandöken'de kayak yapmadan dönmeyin…