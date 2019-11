Erzurum'a yeni bir yeşil alan daha: 100. Yıl Millet Bahçesi açıldı

09.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:56

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Beş yılda 236 park yapan Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanlarına bir yenisini daha ekledi.



TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Selami Altınok, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem ve çok sayıda davetlinin katıldığı açılışta konuşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, 100. Yıl Millet Bahçesi'nin teknik özellikleri hakkında bilgi verdi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, "Günümüzde artık ülkeler değil, şehirler bile birbirleriyle yarışıyor. Bu bağlamda dikkate değer ölçülerden birisini de, insanların kaliteli zaman geçirebilecekleri mekanlar ve sosyal yaşam alanları oluşturuyor. Yani böylesi ortamlar ve yaşam alanları, şehirlere nitelik kazandıran faktörlerin artık başında geliyor" dedi. "Pek tabiidir ki, benim Dadaş hemşehrilerim her hizmetin en iyisine ve en kalitelisine layıktır Bu doğrultuda Erzurum'da son 5 yıl içerisinde tasarladığımız ve halkımızın da en büyük beklentileri arasında bulunan sosyal yaşam alanlarına bugün bir yenisini daha ekliyoruz" diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Yakın bir zamana kadar insanların içinden geçerken bile imtina ettiği bu alanı, gördüğünüz üzere sakin, huzurlu ve estetiksel bir hale getirerek, Erzurum'umuzun hizmetine sunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kaldı ki, burası şehrin girişi olması nedeniyle de, vitrinimiz anlamına geliyor. Dolayısıyla çalışma arkadaşlarımızla birlikte burası için fevkalade görkemli ve gösterişli bir proje hazırlayarak, 100. Yıl Millet Bahçemizi bambaşka ve yepyeni haliyle yeniden tanzim etmiş olduk. 36 bin metrekarelik alanı kapsayan Millet Bahçemizle şehrimize yeni bir yaşam alanı kazandırdık. Bilmelisiniz ki destek sizden oldukça, biz dünyayı bile sırtımızda taşımaya hazırız. Biz milletimize hizmet için varız, Dadaş'a hizmetkarız. 100. Yıl Millet Bahçemiz Erzurum'a ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun." Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Selami Altınok ve Erzurum Valisi Okay Memiş de, şehrin hayata geçen yatırımlarla yep yeni bir çehreye dönüştüğünü ifade etti. Genel Başkan Erdem, Parlamenter Altınok ve Vali Memiş, Başkan Sekmen'i kentte hayata geçirdiği projelerden ötürü kutladı. Konuşmaların ardından 100. Yıl Millet Bahçesi'nin açılışı gerçekleştirildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA