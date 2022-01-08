ERZURUM'A SİS ÇÖKTÜ

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldüğü kent merkezinde görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Sibirya soğuklarının devam ettiği Erzurum'da bugün kent merkezini sis kapladı. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldüğü merkezde, sabah saatlerinden itibaren sisli hava etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin de altına düştüğü kent merkezinde sürücüler farları yanık olarak trafikte seyretmek zorunda kaldı. Kent merkezinde etkili olan yoğun sis Yakutiye Medresesi ve Lalapaşa Camii'nde kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Meteoroloji yetkilileri, sisli havanın bugün akşam saatlerine kadar etkili olacağını bildirdi.

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