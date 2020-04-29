"Erzurum'a şehir dışından cenaze için gelen vatandaşlar 43 kişiye virüs bulaştırdı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Erzurum'a şehir dışından cenaze için gelen vatandaşlar 43 kişiye virüs bulaştırdı"

"Erzurum'a şehir dışından cenaze için gelen vatandaşlar 43 kişiye virüs bulaştırdı" Erzurum Valisi Okay Memiş, Tekman ilçesine cenazeye katılmak için farklı şehirlerden vatandaşların gelmesi üzerine Karlıca, Gökoğlan ve Mescitli köylerinde 43 yeni vaka tespit ettiklerini söyledi.

'Erzurum'a şehir dışından cenaze için gelen vatandaşlar 43 kişiye virüs bulaştırdı'
29.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:51

"Erzurum'a şehir dışından cenaze için gelen vatandaşlar 43 kişiye virüs bulaştırdı"

ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş, Tekman ilçesine cenazeye katılmak için farklı şehirlerden vatandaşların gelmesi üzerine Karlıca, Gökoğlan ve Mescitli köylerinde 43 yeni vaka tespit ettiklerini söyledi. Öte yandan Memiş, bu köylerin kısa sürede karantinaya alındığını duyurdu.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Erzurum'da Vali Okay Memiş başkanlığında 5. kez İl Pandemİ Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantının ardından Vali Memiş gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vali Memiş Erzurum'da vaka sayısı düşerken bir anda bazı vatandaşların Tekman ilçesinde cenazeye katılmak için şehir dışından gelmeleri sonrası 43 artarak 97 olduğunu ifade ederek, " Şuanda Erzurum'da toplam vaka sayımız 97 olmuş durumda. Vaka sayımız biraz arttı. Bunun en önemli sebebi ise Tekman ilçemizde bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Daha sonra çevrede ki 3 köyü karantina altına aldık. İstanbul'dan, Muş'tan ve Diyarbakır'dan cenazeye katılmak için hemşerilerimiz geldi. Ardından orada vaka sayımız bir anda 43 kişi oldu. Biz Türkiye'nin üçüncü büyük coğrafyasında yaşıyoruz. Onca tedbir almamıza rağmen oluyor bu durumlar. Kaçak girmeye çalışanlar bile var. 43 vaka artışı oldu bir anda. Diğer ilçelerimiz bu kadar sorunlu değil." dedi.

Şuana kadar kentte virüsten dolayı 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyuran Memiş, "Bu vatandaşlarımızın çoğu 70 yaşın üzerinde. Bu hastalarımızda kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıklarda mevcut. 9 hastamız ise yoğun bakımda bulunuyor bunlardan 4'ü de entübe durumunda. Toplamda 163 hastayı da taburcu etmiş durumdayız" şeklinde konuştu.

Memiş, Erzurum'da 40 milyon lira yardım yaptıklarını ve yakın zamanda 20 milyon lira yardımında yapılacağını belirterek " Kapalı olan iş yerlerimize desteklerimiz devam ediyor. Şuana kadar Faz 1 ve Faz 2 çerçevesinde 40 bin kişiye 40 milyon lira yardımda bulunduk. Bunları PTT ve Vefa Destek Ekiplerimiz tarafından ödeme yaptık. Faz 3 çerçevesinde biraz daha rahat hareket edeceğiz. Buradan bütün hemşerilerimize duyuruyorum bu kez 20 bin kişiye 20 milyonluk bir ödeme yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

200 bin yeni maske dağıtılacağını kaydeden Memiş," Yurtlarımızda kalan 447 vatandaşımız var. Erzurum'a Suudi Arabistan'dan, Bosna Hersek'ten, Mali'den, Nijer'den ve Hırvatistan'dan getirilen vatandaşlarımız var. 14 günlük karantina boyunca bizim yurtlarımızda kalıyorlar. Sonra asıl memleketlerine geri gönderilecekler. Maske sıkıntımız vardı. Sıkıntımızı Valilik ve Belediye olarak çözmeye çalışıyoruz. Belediyemiz 200 bin maske üretecek. Vatandaşlarımızın bireysel olarak aldıkları maskeler dışında 100 bin maske dağıttık. Şuana kadar 150 bin kişiye maske dağıtılmış. Her üç günde bir eczanelerimize maskeler geliyor. Artık 168 eczanemizden vatandaşlarımız TC kimlik numaralarıyla maskelerini alabilirler" açıklamalarında bulundu.

Memiş, askeri birliklerde ve cezaevlerinde her hangi bir vakanında olmadığını ifade ederek" Şuanda askeri birliklerimizde bir tane bile vaka bulunmuyor. Geçen ay askeri birliklerimizde vakalar vardı. Başka şehirlerden gelen askerlerde vakalar vardı. Onları birliklere almadan tedavilerini yaptırdık. Hepsinin tedavisi tamamlandı. Şuanda askeri birliklerimizde ve cezaevlerimizde her hangi bir vaka yok" dedi.

'Erzurum'a şehir dışından cenaze için gelen vatandaşlar 43 kişiye virüs bulaştırdı'

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan 'Normalleşme ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya bağlı Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan "Normalleşme ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt: Her şey mücadeledeki başarıya...
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Haber
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü! Haber
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Haber
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haber
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi
Fatih Terim, Survivor yarışmacısı Ardahan'a selam gönderdi
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı
Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı
Afrin'de 42 kişinin öldüğü PKK saldırısında patlama anının görüntüleri ortaya çıktı
Afrin'de 42 kişinin öldüğü PKK saldırısında patlama anının görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor
Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıbbi yardım malzemeleriyle birlikte ABD Başkanı Trump'a bir mektup da gönderdi
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Başbakan güzel haberi verdi! Yavru vatanda koronavirüs salgını kontrol altına alındı
Başbakan güzel haberi verdi! Yavru vatanda koronavirüs salgını kontrol altına alındı
Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Paulo Dybala'nın 6 haftada yaptırdığı 4. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Cezaevinden emniyete mektup yazan mahkum, çocukları için dondurma istedi
Cezaevinden emniyete mektup yazan mahkum, çocukları için dondurma istedi
Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı
Koronavirüs salgını nedeniyle Starbucks'ın karı yarı yarıya azaldı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor
Düşüşe geçen dolar 6,96 seviyesinden işlem görüyor
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailenin yeni doğan çocuğuna 'Hamza' ismini verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlat nöbetindeki ailenin yeni doğan çocuğuna 'Hamza' ismini verdi
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor
La Liga'da 5-12 Haziran tarihlerinde liglerin başlaması için çalışmalar yapılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Faik Öztrak Donald Trump Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak
Magazin Acun Ilıcalı Nur Yerlitaş Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Selçuk İnan Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk Mayıs Afrin Adana
Şu an buradasınız: "Erzurum'a şehir dışından cenaze için gelen vatandaşlar 43 kişiye virüs bulaştırdı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 17:55:22. #1.15#
title