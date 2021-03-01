Erzurum'a mart karı
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Erzurum'a mart karı

01.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 01.03.2021 10:10
Erzurum'a mart karı

ERZURUM'da dün gece başlayıp aralıklarla devam eden kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

ERZURUM'da dün gece başlayıp aralıklarla devam eden kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 3 saat etkili olan yağış sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye yükseldi. Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri ana cadde ve kaldırımlarda gün boyu çalışma yaptı. Sokakta yürüyenler ise zor anlar yaşadı.

Erzurum mart ayının ilk gününe karlı bir sabahla merhaba dedi. Gece geç saatlerde başlayan ve yaklaşık 3 saat süren yağış kent merkezini beyaza bürüdü. Erzurum'da bugün sabah güne karla uyanan vatandaşlar kazma ve kürekleri ev ve iş yerlerinin önünü açarken, kara gömülen araçlarını da fırça ile temizledi. Gece yarısı başlayan ve gün ağarana kadar yağan kar nedeniyle Erzurum-Erzincan, Erzurum-Kars, Erzurum-Bayburt kara yollarında sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri araçların mahsur kalmaması için tuzlama çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri de sabahın ilk ışıkları ile birlikte kent merkezinde çalışmalarını başlattı. Ekiplerin mahalle aralarında topladığı karlar küçük tepeler oluşturdu. Yağan yoğun kar yağışı sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

Mart ayı için ataların Erzurum için bir sözünü hatırlatan Mazhar Dursun, "Mart geldi diye sevinmeyin. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. İşte bugün 1 Mart ve Erzurum'un hali" dedi. 

Doğu'da Erzurum'da etkili olan kar yağışı Ardahan, Iğdır ve Kars'ta da gerçekleşti. Iğdır'da 27 köyün yolu ulaşıma kapanırken, Erzurum'da 135 yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi.


Erzurum'a mart karı
Erzurum'a mart karı
Erzurum'a mart karı
Erzurum'a mart karı
Erzurum'a mart karı
Erzurum'a mart karı
Erzurum'a mart karı
Erzurum'a mart karı
Erzurum'a mart karı
Erzurum'a mart karı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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