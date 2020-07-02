Erzurum'a kurulacak ikinci tıp fakültesi için ilk adımlar atıldı
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Erzurum'a kurulacak ikinci tıp fakültesi için ilk adımlar atıldı

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Erzurum'a kurulacak ikinci tıp fakültesinin altyapı çalışmalarını inceledi.

02.07.2020 16:42 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:49

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Erzurum'a kurulacak ikinci tıp fakültesinin altyapı çalışmalarını inceledi.

Akdağ ve Erdöl, SBÜ bünyesinde kurulacak fakültenin çalışmalarını incelemek için geldikleri Erzurum Şehir Hastanesi'ni gezdi, eğitim ve laboratuvar birimlerini inceledi.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Akdağ, SBÜ bünyesinde Adana ve Erzurum'da tıp fakültesi kurulacağını hatırlattı.

Tıp fakültesinin mekanlarını belirlemek amacıyla Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi ile koordineli ortak çalışma metotlarını görüşeceklerini ifade eden Akdağ, "Cumhurbaşkanımıza Erzurumlular olarak hem ikinci üniversite hem de ikinci tıp fakültesinin kurulması adına şükran borçluyuz." dedi.

Fakülteye bu yıl öğrenci alınacağını belirten Akdağ, Şehir Hastanesi'nde eğitim alan asistan doktorların olduğunu, bunların yanına tıp fakültesi öğrencilerinin de ilave edileceğini kaydetti.

Rektör Erdöl de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SBÜ çatısı altında ilk olarak Erzurum ve Adana'yı önceleyerek tıp fakültesi kurulması talimatı vermesiyle harekete geçtiklerini söyledi.

"İlk adımı atmış olduk"

Hastaneyi gezip öğrencilerin eğitim alacakları alanları incelediklerini anlatan Erdöl, şöyle devam etti:

"Kapasitenin daha verimli kullanılabilmesi için yeni laboratuvarlar, yeni masraflar açmadan yeni bir tıp fakültesini Atatürk Üniversitesi ile ortaklaşa, öğrencileri ilk 3 yılda eğitmek suretiyle, stajlarını da Erzurum Şehir Hastanesi'nin eğitim ortamında vererek daha kaliteli bir sağlık eğitim modeli üzerinde ilk adımı atmış olduk."

Erdöl, desteklerinden dolayı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Akdağ, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve sağlık yöneticilerine teşekkür etti.

Tıp fakültesine bu yıl 40 civarında öğrenci alınacağını açıklayan Erdöl, kapasiteyi çok artırmadan, staj imkanlarını çok iyi kullanarak kaliteli eğitim verileceğini aktardı.

Vali Memiş de tıp fakültesinin kurulmasında başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere minnettar olduklarını ifade etti.

Erzurum'un Çifte Minareli Medrese ile Anadolu'nun ilk üniversitelerinin kurulduğu şehirlerden biri olduğunu dile getiren Memiş, "İkinci tıp fakültesi Erzurum'a değer katacak. Erzurum'un sağlık alt yapısı zaten iyiydi, pandemi sürecini de çok iyi yönettik. Sağlık personeli cephe hattında mücadele etti. Emeklerinden dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

Akdağ ve Erdöl'e ziyaretlerinde Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ve hastane yöneticileri eşlik etti.

Erzurum'a kurulacak ikinci tıp fakültesi için ilk adımlar atıldı

Kaynak: AA

Manşet

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