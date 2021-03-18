Erzurum'a kışın yağmayan kar, baharda düştü

ERZURUM'da kış sezonunda yağmayan kar, mart ayının 15 gününde yağdı. Meteorolojik verilere göre, aralık, ocak ve şubat aylarında kentte metrekareye 48 kilogram yağış düşerken, martta metrekareye yağan kar ise 43 kilogram oldu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taşkın Öztaş, Erzurum'a düşen kar yağışının, geçen yıllara göre az olduğunu belirtti.

Kentte kurak ve sıcak kış sezonu geride kalırken, kışın başlangıcı olarak bilinen aralık ayında metrekareye 15, ocakta 16, şubatta ise 17 kilogram kar yağışı düştüğü belirtildi. Kente 3 ayda metrekareye toplam 48 kilogram kar yağışı düşerken, mart ayının 15 gününde 43 kilogram olduğu kaydedildi. Uzun yıllar ortalaması aralık 23, ocak 22 ve şubat 27 kilogram yağış olan Erzurum'da bu kış kuraklığın nedeni de iklim değişikliği olarak gösteriliyor. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taşkın Öztaş, 'Uluslararası İklim Değişikliği Paneli'nde paylaşılan verilere göre, son 100 yılda dünyada atmosferik sıcaklığın yaklaşık 0,9 derece arttığını, aynı zaman diliminde deniz suyu seviyesinin 19 santimetre yükseldiğini belirtti. Bunun ana nedenlerinin başında iklim değişikliği olduğunu bildiklerini belirten Öztaş, "Bizim kendi yöremizle ilgili olarak istatistiki anlamda veriye baktığımız zaman Erzurum'un uzun yıllar ortalamasında yaklaşık 454 milimetrelik toplam bir yağış var. Bu yağışın 3'te 1'i kar- su eş değeri olarak bu dönem içerisinde yoğun olarak düşen kar yağışlarıdır. Son birkaç yıllık periyoda baktığımız zaman hissedilir derecede toplam yağışlar içindeki kar yağışlarının düştüğünü görürüz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN