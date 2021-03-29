Erzurum'a Kardeş Kömeği Müzesi
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Erzurum'a Kardeş Kömeği Müzesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erzurum'a Kardeş Kömeği Müzesi

Erzurum'a Kardeş Kömeği adı altında yaptıkları yardımlarla tarihe adlarını yazdıran Hacı Zeynelabidin Tagiyev, Genceli Seyidov, Salman Han, Abdulmabud ve Rıza Ahmet gibi isimlerin adları yaşatılmak ve yaşantıları anlatılmak için "Kardeş Kömeği" isimli bir müze açılacak.

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Erzurum'a Kardeş Kömeği adı altında yaptıkları yardımlarla tarihe adlarını yazdıran Hacı Zeynelabidin Tagiyev, Genceli Seyidov, Salman Han, Abdulmabud ve Rıza Ahmet gibi isimlerin adları yaşatılmak ve yaşantıları anlatılmak için "Kardeş Kömeği" isimli bir müze açılacak.

Mehmet Emin Resulzade'nin Türk halkına yardım çağırısı üzerine "yarım milyon altın" yardım yapan ve Erzurum halkının mücadelesini örgütlemek için şehre bir heyet gönderen Bakü İslam Cemiyeti Hayriyesi Başkanı Hacı Zeynelabidin Tagiyev ve o dönemde Erzurum halkına yardım eden kişiler adına Erzurum'da "Kardaş Kömeği" isimli bir müze açılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Palandöken Gelişim Derneği Başkanı Lokman Lokmacı şu ifadelere yer verdi:

" Hacı Zeynelabidin Tagiyev, Genceli Seyidov, Salman Han, Abdulmabud ve Rıza Ahmet Türk Milleti'nin varoluş mücadelesi verdiği, Erzurum'un tarihinin en kara günlerini yaşadığı bir zamanda mallarıyla, canlarıyla yanımızda olmuş Türk tarihinin en büyük şahsiyetlerindendir. Kardeş Kömeği adı altında bizlere yaptıkları yardımlar tarihte eşi benzeri görülmemiş niteliktedir.

Erzurum için Türk Milleti için mallarını ve canlarını veren bu kahramanların Erzurum'da dahi hak ettikleri biçimde tanınmamaları ise en büyük ayıbımızdır. Yakın bir zamanda Papa Francis'in fotoğrafıyla dünyaya servis edilen o paçavra harita, Türk milletinin düşmanlarının bu ayıbımızdan aldıkları cesaretin bir yansımasıdır. O gün verilen mücadelenin ise henüz bitmediğinin göstergesidir.

Bizi bu vatanda kıyamete kadar var edecek olan güç ise bundan 105 yıl önce bu topraklarda "Kardeş Kömeği" adıyla yeşeren ruhtur. Bu ruhu gelecek nesillere aktarmak ise bizlerin en büyük görevidir.

Palandöken Gelişim Derneği'nin şehrimizdeki yayın organı olan Gelişim Erzurum Dergisi'nin 15'nci sayısında da işlenen "Kardeş Kömeği Müzesi" ile ilgili olarak ön hazırlıklar tamamlanmıştır. Yakın bir zamanda şehrimizde müzenin vücut bulacağı mekan kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi. - ERZURUM

Erzurum'a Kardeş Kömeği Müzesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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