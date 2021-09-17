ERZURUM'A İLK KAR DÜŞTÜ - Haberler
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ERZURUM'A İLK KAR DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'a ilk kar 3 bin 271 metre rakımlı Palandöken Dağı'na düştü.

ERZURUM'a ilk Kar 3 bin 271 metre rakımlı Palandöken Dağı'na düştü. Karayolları Genel Müdürlüğü, Palandöken Dağı'ndan geçen Erzurum- Tekman kara yolunda iş makinesi operatörünün çektiği görüntüleri 'Bereket timsali, yaz mevsiminin sona erdiğinin haber cisi ilk kar Erzurum Tekman'da yola düştü' notuyla paylaştı.

Erzurum'da bugün öğleden sonra sağanak etkili oldu. Saat 13.30 sıralarında başlayan sağanak, Palandöken Dağı'nda kara dönüştü. Kısa süreli etkili olan ve zemini beyaza bürüyen kar, yağış sonrası güneşin çıkmasıyla eridi. Bu arada Karayolları Genel Müdürlüğü, mevsimin ilk karını sosyal medya hesabından paylaştı. İş makinesi operatörünün Palandöken Dağı'ndan geçen Erzurum-Tekman kara yolunda çektiği ve beyaza bürünen yolun yer aldığı görüntüleri paylaşan Karayolları Genel Müdürlüğü, 'Bereket timsali, yaz mevsiminin sona erdiğinin haber cisi ilk kar Erzurum Tekman'da yola düştü' mesajına da yer verdi.

ERZURUM'A İLK KAR DÜŞTÜ

ERZURUM'A İLK KAR DÜŞTÜ

ERZURUM'A İLK KAR DÜŞTÜ

ERZURUM'A İLK KAR DÜŞTÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İlk kar Erzurum'a düştü, yollar beyaza büründü

İlk kar Erzurum'a düştü, yollar beyaza büründü
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Haber: ERZURUM'A İLK KAR DÜŞTÜ - Haberler
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