Erzurum'a giriş-çıkışlarda sıkı denetim CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş- çıkışların 15 gün süreyle durdurulduğunu açıklamasının ardından Erzurum'da, giriş- çıkış noktaları kontrol altına alındı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş- çıkışların 15 gün süreyle durdurulduğunu açıklamasının ardından Erzurum'da, giriş- çıkış noktaları kontrol altına alındı. Seyahat izin belgesi olmayan sürücülerin kente girişlerine izin verilmedi.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'Şehir Giriş- Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması' genelgesi üzerine gece yarısından itibaren Erzurum'un giriş-çıkış noktalarına kontrol noktaları kuruldu. Buralarda görev yapan polis ekipleri, seyahat izin belgesi olmayanların kente girişlerine izin vermedi. Sürücüler ile yolcuların ateşlerinin de ölçüldüğü kontrolde ikametgahları kentte olanların girişlerine izin verildi. Vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Polis ekipleri, yolcu otobüsleriyle seyahat eden vatandaşları da tek tek indirerek, ateş ölçtü. Kent merkezinde ise polisler, vatandaşları maske ve eldiven takmaları konusunda uyardı. Cumhuriyet Caddesi'nde polis, vatandaşlara broşür dağıttı.

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakilere getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokaklar boş kaldı. Sivil ve resmi kıyafetli polis ekipleri, cadde ve sokaklardaki az sayıdaki vatandaşı, sosyal mesafeye uymaları için uyardı

Kaynak: DHA