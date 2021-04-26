Erzurum'a çamur yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzurum'a çamur yağdı

Demirören Haber Ajansı / Şifanur TAVUS - Haberler | Güncel

SURİYE üzerinden gelen toz taşınımı Türkiye'ye ulaştı.

SURİYE üzerinden gelen toz taşınımı Türkiye'ye ulaştı. Gece boyunca etkili olan yağmur sonrası Erzurum'daki otomobiller çamura büründü. 

Erzurum'da gece bastıran yağmur ve toz taşınımı sebebiyle gökyüzünde turuncuya benzer bir renk oluştu. Kentin farklı noktalarında görülen hava olayının etkisi ise gün ağarınca ortaya çıktı. Araçların üzerinin çamurla kaplandığı görüldü. Sabah uyananlar, otomobilleriyle iş yerine gitmeden önce oto yıkama ve akaryakıt istasyonlarında araçlarını yıkattı. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri toz taşınımı sebebiyle görüş mesafesinin düşeceği, hava kalitesinin bozulacağı, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar olacağı yönünde uyarı yaptı. Yetkililer, Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle vatandaşları yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.


Erzurum'a çamur yağdı
Erzurum'a çamur yağdı
Erzurum'a çamur yağdı
Erzurum'a çamur yağdı
Erzurum'a çamur yağdı
Erzurum'a çamur yağdı
Erzurum'a çamur yağdı
Erzurum'a çamur yağdı
Erzurum'a çamur yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şifanur TAVUS

Son başvuru tarihi 17 Mayıs! TÜBİTAK 98 personel alacak
Son başvuru tarihi 17 Mayıs! TÜBİTAK 98 personel alacak
'Soykırım' açıklamasından sonra Türkiye ne yapacak? En yetkili isim süreci değerlendirdi
"Soykırım" açıklamasından sonra Türkiye ne yapacak? En yetkili isim süreci değerlendirdi
Uzmanlar, Biden'ın 'soykırım' kararını yorumladı: ABD son kozunu da harcadı
Uzmanlar, Biden'ın 'soykırım' kararını yorumladı: ABD son kozunu da harcadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Müge Anlı Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Diego Muslera Rıza Kayaalp Cüneyt Çakır Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Harun Tekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erzurum'a çamur yağdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 11:58:53. #1.16#

title