Erzurum'a atanan Kaymakam Vardar, ilçeden ayrıldı

Erzurum'a atanan Kaymakam Vardar, ilçeden ayrıldı

Erzurum Köprüköy Kaymakamlığına atanan Özalp Kaymakamı Ferhat Vardar, ilçedeki kurum amirleriyle vedalaşarak ilçeden ayrıldıMülki İdare Amirleri Kararnamesiyle Erzurum Köprüköy Kaymakamlığına atanan Vardar, için Kaymakamlık Konutu'nda vedalaşma programı düzenlendi.

27.08.2019 12:56
Erzurum'a atanan Kaymakam Vardar, ilçeden ayrıldı

Erzurum Köprüköy Kaymakamlığına atanan Özalp Kaymakamı Ferhat Vardar, ilçedeki kurum amirleriyle vedalaşarak ilçeden ayrıldı

Mülki İdare Amirleri Kararnamesiyle Erzurum Köprüköy Kaymakamlığına atanan Vardar, için Kaymakamlık Konutu'nda vedalaşma programı düzenlendi.

Burada kurum amirleriyle vedalaşan Vardar, herkesten helallik istedi.

Vardar, programın ardından ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et