Erzurum'a 7 Ayda 55 Teşvikli Yatırım

Ekonomi Bakanlığı Temmuz 2017 dönemi Erzurum teşvikli yatırımlar verilerini paylaştı. İlde bu yılın temmuz ayında 4, 2017'nin ocak-temmuz ayları kapsamında 55, 2001-2017 dönemleri arasında ise 380 teşvikli yatırım gerçekleştirildi. 16 yılda 2.7 milyarlık harcamanın kaydedildiği teşvikli yatırımlar toplamında bölgesel yatırımların payı yüzde 24.47'ye yükseldi



ERZURUM TEMMUZ DÖNEMİ



Erzurum'da bu yılın temmuz ayında 2 bölgesel, 2 de genel ölçekli yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 35, genel yatırımlar için de 6 milyon olarak toplam 41 milyonluk harcama kaydedildi. Bölgesel teşvikli yatırımlarda 285, kişilik istihdam kapasitesi öngörüldü.



ERZURUM OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ



2017 yılının ocak-temmuz ayları arasında 12'si bölgesel, 43'ü de genel ölçekte 55 yatırım teşvik kapsamına alındı. Bölgesel yatırımlar için 146 milyon, genel yatırımlar için ise 266 milyon, toplam 412 milyon TL tutarında harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarda 635, genel yatırımlarda ise 136 kişilik istihdam alanı oluşturuldu.



ERZURUM 2001-2017 DÖNEMİ



Ekonomi Bakanlığı verilerine göre Erzurum'da 2001-2017 yılları toplamında 93 bölgesel, 287 genel bazlı yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 1.0 milyar, genel yatırımlar için de 1.7 milyar olarak toplam 2.7 milyarlık harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlar istihdam kapasitesi 3 bin 428, genel yatırımlar istihdam kapasitesi ise 3 bin 986 kişi olarak açıklandı. - ERZURUM