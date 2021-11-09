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Erzurum'a 2 kupayla döndüler

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Erzurum'a 2 kupayla döndüler

Erzurum Macera Off-Road kulübü Artvin'de düzenlenen Yusufeli Off-Road oyunlarından Erzurum'a 2 kupayla döndü.

YUSUFELİ, ARTVİN (İHA) - Erzurum Macera Off-Road kulübü Artvin'de düzenlenen Yusufeli Off-Road oyunlarından Erzurum'a 2 kupayla döndü.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Yusufeli Off-Road oyunlarında Macera Off-Road Doğa Sporları ekibi Başkan Lokman Toptaş önderliğinde Artvin'de Erzurum'u temsil etti.

Kulüp Başkanı Lokman Toptaş ve pilot Adem Şentürk zorlu parkurlarda kıyasıya bir mücadele verdi. Ekip yaklaşık 20 şehirden 70 aracın katıldığı yarışmada 2 ödül alarak Erzurum'a döndü. - ERZURUM

Erzurum'a 2 kupayla döndüler

Erzurum'a 2 kupayla döndüler

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