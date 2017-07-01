Erzurum'a 16 Yılda 2.6 Milyarlık Yatırım

Ekonomi Bakanlığı 2017 mayıs dönemi teşvik belgeli yatırım verilerini paylaştı. Erzurum'da mayıs ayında 12, ocak mayıs ayları arasında 35, 2001-2017 yılları toplamında ise 360 yatırım teşvik kapsamına girdi.



2017 YILI 5 AYLIK SÜREÇ VE ERZURUM



Erzurum'da mayıs ayında 12 genel bazlı yatırım teşvik belgesi aldı. 57 milyon TL tutarında harcamanın kaydedildiği yatırımda 12 kişilik istihdam hacmi öngörüldü.İlde ocak-mayıs ayları kapsamında 9 bölgesel, 26 genel, toplam 35 yatırım teşvik belgesi almaya hak kazandı. Bölgesel yatırımlar için 98, genel yatırımlar için 120 milyon TL tutarında harcama gerçekleştirildi. Bölgesel yatırımlarda 270, genel yatırımlarda ise 76 kişilik istihdam kapasitesi oluşturuldu.



2001-2017 DİLİMİ VE ERZURUM



2001-2017 yılları arasında Erzurum'da 360 teşvikli yatırım gerçekleşti. Bu yatırımların 90'ı bölgesel, 270'i ise genel ölçekte değerlendirildi. Bölgesel yatırımlar için 980 milyon, genel yatırımlar için de 1,5 milyarlık harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarda 3 bin 42, genel yatırımlarda ise 3 bin 926 kişilik iş kapısı açıldı.



Ekonomi Bakanlığı Mayıs ayı teşvik bülteni yayımlandı. Bültende şunlar kaydedildi: "2017 yılı Mayıs ayında, öngörülen sabit yatırım tutarı toplam 6,5 milyar TL olan 707 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde toplam 17.398 kişilik istihdam öngörülmektedir.



Mayıs ayında düzenlenen 707 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 677 adedi yerli firmalar, 30 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 5,8 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 665 milyon TL'dir.



MAYIS AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI



2017 yılı Mayıs ayında verilen teşvik belgelerinin 215 adedi I. Bölgede, 93 adedi II. Bölgede, 104 adedi III. Bölgede, 99 adedi IV. Bölgede, 129 adedi V. Bölgede, 65 adedi VI. Bölgede ve 2 adedi Muhtelif Bölgelerdedir.



Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 2,3 milyar TL'si I. Bölgede, 870 milyon TL'si II. Bölgede, 1,3 milyar TL'si III. Bölgede, 644 milyon TL'si IV. Bölgede, 795 milyon TL'si V. Bölgede, 525 milyon TL'si VI. Bölgede ve 39 milyon TL'si Muhtelif Bölgelerdedir.



MAYIS AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI



2017 yılı Mayıs ayında düzenlenen 707 adet belgenin 533 adedi komple yeni yatırım, 136 adedi tevsi, 38 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Mayıs ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 6,5 milyar TL'lik sabit yatırım tutarının 4,1 milyon TL'si komple yeni yatırım, 1,8 milyar TL'si tevsi ve 606 milyon TL'si de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.



MAYIS AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI



Mayıs ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 6,5 milyar TL'lik sabit yatırım tutarının 1,4 milyar TL'si Enerji sektöründe, 2,2 milyar TL'si Hizmetler sektöründe, 2,8 milyar TL'si İmalat sektöründe, 112 milyon TL'si Madencilik sektöründedir.



MAYIS AYI YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BELGE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI



Mayıs ayında düzenlenen 707 adet yatırım teşvik belgesinin 307 adedi Bölgesel ve 400 adedi Genel mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 6,5 milyar TL'lik sabit yatırım tutarının 3,7 milyar TL'si Bölgesel ve 2,8 milyar TL'si Genel mahiyetteki yatırımlara aittir.



PROJE BAZINDA DESTEKLENEN YATIRIMLAR



24.04.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 20.03.2017 tarih ve 2017/10082 sayılı Karara istinaden, Mardin ili Mazıdağ ilçesinde, 2 milyar 884 milyon TL tutarında ve 900 kişilik istihdam artışı öngören kimyasal gübre üretimi ve metal geri kazanımı konusunda gerçekleştirilecek yatırım için teşvik belgesi düzenlenmiştir.



2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 41,8 milyar TL olan toplam 3.043 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde 87.124 kişilik istihdam öngörülmektedir.



Ocak-Mayıs döneminde düzenlenen 3.043 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 2.910 adedi yerli firmalar, 133 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 34 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 7,8 milyar TL'dir.



OCAK-MAYIS DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI



2017 yılının Ocak-Mayıs döneminde verilen teşvik belgelerinin 925 adedi I. Bölgede, 494 adedi II. Bölgede, 423 adedi III. Bölgede, 489 adedi IV. Bölgede, 365 adedi V. Bölgede, 340 adedi VI. Bölgede ve 7 adedi ise Muhtelif Bölgelerdedir.



Teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 16 milyar TL'si I. Bölgede, 7 milyar TL'si II. Bölgede, 4,7 milyar TL'si III. Bölgede, 8,3 milyar TL'si IV. Bölgede, 2,6 milyar TL'si V. Bölgede, 2,4 milyar TL'si VI. Bölgede ve 853 milyon TL'si ise Muhtelif Bölgelerdedir.



OCAK-MAYIS DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI



2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde düzenlenen 3.043 adet belgenin 2.307 adedi komple yeni yatırım, 556 adedi tevsi, 180 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Ocak-Mayıs döneminde yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 41,8 milyar TL'lik toplam sabit yatırım tutarının 30,9 milyar TL'si komple yeni yatırım, 8,3 milyar TL'si tevsi ve 2,6 milyar TL'si ise diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.



OCAK-MAYIS DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI



Ocak-Mayıs döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 41,8 milyar TL'lik toplam sabit yatırım tutarının 12,4 milyar TL'si Enerji sektöründe, 14,7 milyar TL'si Hizmetler sektöründe, 13,9 milyar TL'si İmalat sektöründe ve 809 milyon TL'si ise Madencilik sektöründedir.



OCAK-MAYIS DÖNEMİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BELGE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI



Ocak-Mayıs döneminde düzenlenen 3.043 adet yatırım teşvik belgesinin 1.421 adedi Bölgesel, 1.615 adedi Genel, 2 adedi Büyük Ölçekli ve 5 adedi Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 41,8 milyar TL'lik sabit yatırım tutarının 23,1 milyar TL'si Bölgesel, 14 milyar TL'si Genel, 394 milyon TL'si Büyük Ölçekli ve 4,3 milyar TL'si stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.



2012/3305 SAYILI KARAR DÖNEMİNDEKİ BİRİKİMLİ GELİŞMELER



(20.06.2012 - MAYIS 2017)



YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN KARŞILAŞTIRMASI



20 Haziran 2012 tarihinden Mayıs 2017 sonuna kadar 23.585 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 22.366 adedi yerli firmalar, 1.219 adedi de yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Bu dönemde yerli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 336,5 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise 109,2 milyar TL'dir.



YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGESEL BAZDA KARŞILAŞTIRMASI



Bu dönemde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi adedinde I. Bölge %33, II. Bölge %18, III. Bölge %15, IV. Bölge %12, V. Bölge %11, VI. Bölge %11 ve Muhtelif Bölgeler %0,4 pay almıştır. Öngörülen sabit yatırım tutarı dikkate alındığında ise I. Bölgenin payının %38, II. Bölgenin payının %17, III. Bölgenin payının %13, IV. Bölgenin payının %11, V. Bölgenin payının %6, VI. Bölgenin payının %4 ve Muhtelif Bölgelerin payının %11 olduğu görülmektedir.



YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN MAHİYETLERİNE GÖRE DÖNEMSEL KARŞILAŞTIRMASI



20 Haziran 2012 tarihinden Mayıs 2017 sonuna kadar düzenlenen 23.585 adet teşvik belgesinin 15.858 adedi Komple Yeni Yatırım, 5.712 adedi Tevsi ve 2.015 adedi Modernizasyon, Entegrasyon vb. diğer mahiyetteki yatırımlara aittir. Bu dönemde öngörülen 445,7 milyar TL'lik toplam sabit yatırım tutarının 299,7 milyar TL'si Komple Yeni Yatırım, 109 milyar TL'si ise Tevsi Yatırım'dır.



YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN TÜRLERİNE GÖRE DÖNEMSEL KARŞILAŞTIRMASI



20 Haziran 2012 tarihinden Mayıs 2017 sonuna kadar düzenlenen 23.585 adet yatırım teşvik belgesinin 12.081 adedi Bölgesel, 77 adedi Büyük Ölçekli, 11.394 adedi Genel ve 33 adedi ise Stratejik mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 445,7 milyar TL'lik sabit yatırım tutarının 194,5 milyar TL'si Bölgesel, 56,5 milyar TL'si Büyük Ölçekli, 150,9 milyar TL'si Genel iken 43,9 milyar TL'si Stratejik mahiyetteki yatırımlara aittir.



20 Haziran 2012 tarihinden Mayıs 2017 sonuna kadar düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 445,7 milyar TL'lik toplam sabit yatırım tutarının 123,6 milyar TL'si Enerji, 147,5 milyar TL'si Hizmetler, 154,1 milyar TL'si İmalat, 20,5 milyar TL'si Madencilik sektörlerindedir." - ERZURUM