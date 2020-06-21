ERZURUM 78 yaşındaki Mercan Nine yonca tarlasında bulundu 78 yaşındaki Mercan Nine yonca tarlasında bulunduERZURUM'un Narman İlçesine bağlı Başkale Mahallesi'nde kaybolan Mercan Alptekin (78), jandarma ve AFAD ekipleri tarafından 10 saat sonra yonca tarlasında bitkin bir halde bulundu.

78 yaşındaki Mercan Nine yonca tarlasında bulundu

ERZURUM'un Narman İlçesine bağlı Başkale Mahallesi'nde kaybolan Mercan Alptekin (78), jandarma ve AFAD ekipleri tarafından 10 saat sonra yonca tarlasında bitkin bir halde bulundu.

Olay, Narman İlçesi'ne bağlı Başkale Mahallesi'nde meydana geldi. Cumartesi günü saat 18.00'de mahallede oturan oğluna gitmek üzere evden çıkan Mercan Alptekin'den yakınları haber alamadı. 2200 metre rakımda bulunan mahallede Mercan nineyi arayan yakınları sağanak yağışın başlaması ve havanın soğuması üzerine Jandarma ve Erzurum AFAD Arama ve Kurtarma Birliği'nden yardım istedi. Jandarma iz takip köpeğinin de katıldığı aramada şiddetini artıran yağmur sebebiyle güçlükle yapıldı. Gece boyu çalışmalarını sürdüren jandarma ve AFAD, kaybolduktan 10 saat sonra yaşlı kadını yonca tarlasının içinde bitkin ve üşümüş halde buldu.

Görevliler tarafından eve götürülen yaşlı kadın burada çay ikram edilerek ısıtılırken mahalleye gelen ekipler, sağlık taraması yaptı. Yaşlı kadın, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı gözlem altında tutulmak üzere Narman Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA