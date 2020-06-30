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Erzurum 5 ayda 107 marka üretti

Erzurum'da bu yılın Mayıs ayında 21; yılın ocak-mayıs ayları toplamında ise 107 marka başvurusunun yapıldığı açıklandı.

Erzurum 5 ayda 107 marka üretti
30.06.2020 09:23 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:28

Erzurum'da bu yılın Mayıs ayında 21; yılın ocak-mayıs ayları toplamında ise 107 marka başvurusunun yapıldığı açıklandı. İl 5 aylık düzeyde marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından ülke illeri sıralamasında 38, Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında ise 3'üncü sırayı aldı. İlden yapılan başvuru sayısı ülke toplamında yüzde 0.29'luk pay edindi.

Erzurum Ocak - Mayıs Süreci

Erzurum'da bu yılın ilk beş ayı içinde en fazla sayıda marka başvurusunun yapıldığı dönem 29 müracaatla mart ayı olarak kaydedildi. Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) verilerine göre ilden ocak ayında 28, şubat ayında 19, mart ayında 29, nisan ayında 10, mayıs ayında 21 marka başvurusu gerçekleştirildi.

Bölgesel Veriler ve Erzurum

Mayıs ayında Erzurum'dan 21, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 27, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 45, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 157; yılın ilk beş ayında ise Erzurum'dan 107, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 144, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 225, Doğu Anadolu Bölgesi 789 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi.

Dosiad Analizi

TÜRKPATENT verileri kaydında DOSİAD tarafından yapılan analize göre; Erzurum'un ocak - mayıs ayları arasında kaydettiği marka başvurusu sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 74,30, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 47,55, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 13,56'lık pay gösterdi.

Bölge İlleri Başvuru Dağılımı

Bölgenin sosyo ekonomik düzeyi yüksek illeri arasında markalaşma rekabeti hız kazandı. 5 aylık süreçte Malatya'dan 233, Elazığ'dan 155, Erzurum'dan 107, Van'dan 100, Ağrı'dan 32, Erzincan'dan 29, Bitlis'ten 26, Kars'tan 25, Muş'tan 21, Bingöl'den 17, Iğdır'dan 13, Ardahan'dan 11, Hakkari ve Tunceli'den 10, marka başvurusu yapıldı.

Erzurum 38'inci Sırada

Erzurum 2020 Mayıs dönemi marka başvuru sayısı bakımından ülke illeri sıralamasında 38'inci oldu. Ülkede en fazla sayıda marka üretiminin gerçekleştiği ilk 40 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Mersin, Adana, Kayseri, Denizli, Muğla, Eskişehir, Hatay, Balıkesir, Manisa, Samsun, Sakarya, Aydın, Tekirdağ, Diyarbakır, Afyon, Kahramanmaraş, Trabzon, Malatya, Şanlıurfa, Çanakkale, Mardin, Isparta, Elazığ, Kütahya, Batman, Bolu, Nevşehir, Düzce, Zonguldak, Erzurum, Sivas, Ordu olarak açıklandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Manşet

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