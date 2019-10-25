Erzurum 400 öğrenci 130 saniyede toplanma noktasına geldi

25.10.2019 09:38

400 öğrenci 130 saniyede toplanma noktasına geldi

Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nün toplanma yeri tatbikatında 400 ortaokul öğrencisi, alarmın çalmasının ardından 130 saniyede sınıflarını boşaltarak toplanma merkezine geldi. Birinci ve ikinci derece deprem kuşağında yer alan Erzurum'un merkezinde 254 toplanma yeri belirlendiğini söyleyen AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, önceliklerinin öğrenciler olduğunu bildirdi.

Okullarda öğrencilere yönelik eğitim çalışmalarını sürdüren AFAD İl Müdürlüğü merkez Palandöken İlçesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu'nda toplanma yerlerine varma dersi verdi. Sınıflarda öncelikle olası deprem anında yapılması gerekenlerin anlatıldığı sırada çalan alarm ziliyle öğrenciler, önce sıralarının yanına çömeldi. Bir süre bekleyen öğrenciler, öğretmen ve AFAD görevlisinin komutuyla okuldan çıkmak için sınıfları boşalttı. Yaklaşık 400 öğrenci yangın merdivenini de kullanarak 130 saniyede okulun bahçesindeki toplanma alanına gitti. Burada bir süre bekleyen öğrenciler tehlikenin geçtiğinin ifade edilmesiyle sınıflarına döndü.

AFAD Eğitim Birim Amiri Bülent Kan, okul bahçesinde toplanma eğitiminden sonra 5'inci sınıf öğrencilerine mahallede toplanma konularında bilgi verdi. Bülent Kan, öğrencilere internet üzerinden öğrencilere toplanma merkezlerini nasıl öğrenebileceklerini uygulamalı olarak gösterdi. Okul salonundaki eğitimin ardından yaklaşık 50 öğrenci, sınıflarından çıkarak öğretmenleri nezaretinde mahalledeki toplanma merkezine gitti. Okulun hemen yanındaki parkta oluşturulan toplanma merkezinde açıklama yapan AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, AFAD Başkanlığı'nın 2019'u afetlerde bilinçlendirme yılı olarak ilan ettiğini hatırlatarak, Erzurum'da her ay bir konu seçerek okullarda eğitim verdiklerini söyledi. Ekim ayında toplanma merkezleriyle ilgili temayı işlediklerini kaydeden Karslı, İstanbul depreminin toplanma bölgelerinin önemini bir kez daha gösterdiğini kaydetti. Erzurum'da AFAD, büyükşehir belediyesi, merkez ilçe belediyeleri ve Göç İdaresi Müdürlüğü'yle birlikte 254 toplanma yeri belirlendiğini vurgulayan Karslı, öğrencilerin toplanma noktalarına getirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, İl merkezinde 3 ilçede 254 adet toplanma alanı mevcut olup diğer 17 ilçemizde de belirleme çalışmaları tamamlanmış, levha çalışması devam etmektedir. Belediyelerimizle yaptığımız görüşmelerde, yerleri belirlenen toplanma alanlarının tabelalarının yerleştirilme işlemi yüzde 40'lık bölümü tamamlanmış olup, çalışmalar aralıksız devam etmektedir dedi.

Kaynak: DHA