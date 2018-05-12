Erzurum 3 Sektörde Önde

Bu yılın ilk çeyreğinde Ticaret, inşaat ve tarım sektöründe en yüksek performansı sergileyen il Erzurum oldu.

FİNTÜRK 2018 3. Dönem verilerine göre, Erzurum inşaat, ticaret ve tarım sektörü kredi kullanımında 1, gıda, meşrubat, turizm, ve enerji sektörü kredi kullanım tutarı yüksekliği bakımından 2'inci sırayı aldı.

GIDA SEKTÖRÜ

Bu yılın ilk üç ayı ölçeğinde Gıda sektörü kredi kullanımında en yüksek performans gösteren il Malatya olurken, Erzurum 2'inci sırayı aldı. Dönemde gıda sektörü kredi kullanım tutarı Ağrı'da 21.1, Elazığ'da 68.9, Erzincan'da 102.3, Erzurum'da 153.7, Kars'ta 24.5, Malatya'da 273.8, Van'da ise 78.3 milyon TL olarak kaydedildi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ

Bölgenin ekonomik performansı yüksek 7 ili içinde inşaat sektörü kredi performansının en yüksek olduğu il Erzurum olarak değerlendirildi. Erzurum'da bu yılın ilk üç ayında 545.2 milyon TL tutarında inşaat sektörü kredisi kullanıldı. Dönemde inşeet sektörü kredi kullanım tutarı Ağrı'da 109.3, Elazığ'da 514.0, Erzincan'da 77.4, Erzurum'da 545.2, Kars'ta 74.7, Malatya'da 324.7, Van'da 393.6 milyon TL oldu.

TİCARET SEKTÖRÜ

Erzurum ticaret sektöründe bölgedeki lider konumunu devam ettirdi. 2018 yılının ocak-mart ayları ekseninde en yüksek tutarda ticaret sektörü kredisi kullanımı Erzurum, Malatya ve Elazığ'da gerçekleşti. Üç ayda Ağrı'da 293.6 milyon, Elazığ'da 448.8 milyon, Erzincan'da 198.1 milyon, Erzurum'da 1.7 milyar, Kars'ta 128.3 milyon, Malatya'da 501.2 milyon, Van'da 353.0 milyon TL tutarında ticaret sektörü kredisi kullanıldı.

TARIM SEKTÖRÜ

Malatya ve Erzurum tarımsal kredi kullanımı bakımından bölgenin en yüksek performans sergileyen illeri oldu. Bu yılın ilk üç ayı ölçeğinde Ağrı'da 290.0 milyon, Elazığ'da 387.5 milyon, Erzincan'da 369.9 milyon, Erzurum'da 915.8 milyon, Kars'ta 676.6 milyon, Malatya'da 931 milyon, Van'da ise 380.9 milyonluk tarım sektörü kredisi kullanımı kaydedildi. - ERZURUM