ERZURUM 28 derece sıcakta bayıltan sınav 28 derece sıcakta bayıltan sınavERZURUM Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin özel yetenek sınavlarına giren öğrenciler, 28 derecede 100 ve 800 metre etaplarını koştu.

28 derece sıcakta bayıltan sınav

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin özel yetenek sınavlarına giren öğrenciler, 28 derecede 100 ve 800 metre etaplarını koştu. Atletizm pistindeki 800 metre koşusunda bayılan öğrencilere öğretim görevlileri yardımcı oldu. Spor Bilimleri Fakültesine ait komplekste devam eden seçmelere Türkiye'nin dört bir tarafından yaklaşık 821 öğrenci başvuru yaptı. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü, rekraasyon bölümü ile antrenörlük bölümlerine alınacak 240 öğrenci arasında olmak için 26 Ağustos günü spor salonunda yapılan branş sınavına giren gençler, bugün sabah erken saatlerden itibaren Atatürk Üniversitesi Kampüsü'ndeki atletizm pistinde ter döktü. Kamera, foto finiş teknolojisinin kullanıldığı sınavda önce 295 kız, ardından 526 erkek öğrenci 100 metrelik etabı kısa sürede koşmaya çalıştı. 28 DERECEDE 800 METRE KOŞTULAR

Atletizm pistinde 100 metre koşusunun tamamlanmasından sonra öğrenciler 800 metrelik koşu için hazırlanmaya başladı. 28 dereceye ulaşan sıcaklık altında koşular başladı. Önce 295 kız öğrenci atletizm pistine çıktı. Okul akademisyenlerinin görev aldığı sınavda kız öğrenciler 800 metrelik etabı koştu. Bir taraftan sıcakla bir taraftan da zamanla mücadele eden öğrenciler, finiş çizgisine geldikleri anda kendilerini çimlere bıraktı. Bayılan öğrencilere öğretim görevlileri yardımcı olmaya çalıştı. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı, özel yetenek sınavını iki aşamalı yaptıklarını söyledi. Branş sınavından sonra 100 ve 800 metrede öğrencilerin koşu testine tabi tutulduklarını belirten Kishalı, "Yetenek sınavından aldıkları puanlar ve TYT puanları harmanlanarak adayların okuşa girişleri gerçekleştirilecek" dedi.

Kaynak: DHA