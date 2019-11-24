Erzurum 250 öğrenci 24 kasım yazdı, öğretmenler hınıs için söyledi

24.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:26

250 öğrenci 24 Kasım yazdı, öğretmenler Hınıs için söyledi

ERZURUM'un Hınıs İlçesi'ndeki Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri vücutlarıyla 24 Kasım yazarken, 17 öğretmen Hınıs'ın çeşitli bölgelerinde 'Teşekkürler Öğretmenim' şarkısını seslendirerek klip çekti.

Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle bir dizi etkinlik düzenledi. Öğretmenlerin günlerini kutlamak isteyen 250 öğrenci okulun bahçesinde vücutlarıyla 24 Kasım'ı yazdı. Öğretmenler ise hem günlerini kutlamam hem de Hınıs'ın doğal güzelliklerini tanıtmak için 'Hınıs için söyle' sloganıyla klip çekti. Fotoğrafçı Furkan Cığal'ın hediye olarak teknik destek verdiği öğretmenler Dilara Ağaoğlu Canay'ın sözlerini yazdığı Kutman Canay'ı ise bestelediği Teşekkürler Öğretmenim şarkısını Hınıs merkez, Dere Cami, kanyon, Başköy Barajı, Kalecik köprüsü, Karaçoban Kurugül ve Değirmen bölgesinde seslendirdi.

Bilişim öğretmeni Muhammet İlçi, hem 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladıklarını hem de kliple Hınıs'ın güzelliklerini herkese göstermek istediklerini söyledi.

Kaynak: DHA