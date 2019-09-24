Erzurum 2 bin 400 rakımda 13 çeşit meyve yetiştirdiler

24.09.2019 09:52

2 bin 400 rakımda 13 çeşit meyve yetiştirdiler

Erzurumlu Selim Alaftargil ve kardeşleri babalarının satın aldığı deniz seviyesinden 2 bin 400 metre yükseklikteki 10 dönümlük arazide kestane, ayva ve kayısı gibi 13 çeşit meyve yetiştirdi. Tamamen organik olan meyvelerin tadına doyum olmadığını söyleyen Selim Alaftargil, Olmaz olmaz demeyin. Biz yaptık ve başardık. Bizi örnek alan birçok kişi çevremizde bizim gibi çıplak araziyi alıp bahçe yaptılar ya da hobi bahçeleri oluşturdular dedi.

Spor malzemeleri satan firma sahibi Selim Alaftargil, kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 2400 rakımlı Börekli Mahallesine 2002 yılında babasının yaptırdığı yazlık villanın 10 dönümlük bahçesine 2 bine yakın fidan diktiler. Evli 2 çocuk babası 43 yaşındaki Selami Alaftargil bahçede organik kestane, ayva, kayısı, ceviz, elma, armut, kiraz, vişne, erik, iğde, beyaz ve karadut ile çilek yetiştirdi. Meyve ağaçlarından 3- 4 yıl sonra ürün almaya başladığını belirten Alaftargil, kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereye kadar düştüğü Erzurum'da, Soğuk memlekette meyve olmaz. Hele 2 bin rakımın üstünde hiç yetişmez. Doğu'da kestane yetiştiren ise hiç duymadık. diyenleri şaşırttığını söyledi.

Cenneti andıran bahçeyi vefat eden babası İlhami Alaftargil ile birlikte yetiştirdiklerini belirten Selim Alaftargil, Dağları ve doğayı çok sevdiğim için vaktimin büyük bölümünü buralarda geçiriyorum. Babam burayı aldığı zaman plak bir dağdı. Kardeşlerimle birlikte el ele verip güzel bir mekana çevirdik. Babam rahmetli olunca onun hatırası olarak gözümüz gibi bakmaya başladık. Sadece biz değil bahçenin nimetlerinden eş, dost, komşular ve akrabalar da yararlanıyor.Yüksek rakımda yetişen meyvenin tadına doyum olmuyor. Bahçenin içinde hayat tamamen doğal. Tavuklarımız, arılarımız ve bir de köpeğimiz var. Bölgede örnek olduk ve birçok kişi hobi bahçesi veya bizim gibi yerler satın alıp meyve ağacı dikmeye başladı diye konuştu.

Kaynak: DHA