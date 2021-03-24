Erzurum 2 ayda 56 marka üretti

Erzurum marka üretimi bakımından yılın ilk iki ayı düzeyinde bölgede 3'üncü olurken, ülke illeri sıralamasında ise 41'inci sırada yer aldı.

Erzurum marka üretimi bakımından yılın ilk iki ayı düzeyinde bölgede 3'üncü olurken, ülke illeri sıralamasında ise 41'inci sırada yer aldı. İlin 2 aylık süreçte marka başvuru sayısının bölge toplamındaki oranı yüzde 12.6 olarak bildirildi.

Türkpatent Erzurum Verileri

Erzurum'da bu yılın Şubat ayında 16; yılın Ocak - Şubat ayları toplamında ise 56 marka başvurusunun yapıldığı paylaşıldı. İl 2 aylık düzeyde marka başvuru sayısı yüksekliği bakımından ülke illeri sıralamasında 41, Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında ise 3'üncü sırayı aldı. İlden yapılan başvuru sayısı ülke toplamında yüzde 0,18'lik pay edindi.

Şubat Ayı Bölgesel Veriler ve Erzurum

Şubat ayında Erzurum'dan 16, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 35, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 71, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 210; 2 aylık düzeyde ise Erzurum'dan 56, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 99, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 150, Doğu Anadolu Bölgesinden de 443 marka başvurusu yapıldı.

2 Aylık Düzeyde Erzurum'un Payı

TÜRKPATENT verileri kaydında DOSİAD tarafından yapılan analize göre; Erzurum'un 2021 Ocak - Şubat ayları arasında gerçekleştirdiği marka başvurusu sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 56,5, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 37,3, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 12,3, ülke toplamında yüzde 0.18'lik pay edindi

Erzurum 41'inci Sırada

Erzurum 2021 Ocak - Şubat döneminde marka başvuru sayısı yüksekliği bazında ülke sıralamasında 41'inci oldu. Başvurunun en yüksek düzeyde olduğu 45 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Mersin, Denizli, Kayseri, Muğla, Sakarya, Balıkesir, Eskişehir, Manisa, Hatay, Tekirdağ, Samsun, Aydın, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Trabzon, Malatya, Mardin, Çanakkale, Afyon, Diyarbakır, Karaman, Düzce, Isparta, Elazığ, Niğde, Kütahya, Ordu, Rize, Aksaray, Çorum, Nevşehir, Sivas, Yalova, Edirne, Erzurum, Batman olarak açıklandı.

Bölge İlleri Başvuru Dağılımı

TÜRKPATENT verilerine göre, Bu yılın Ocak - Şubat ayları kapsamında, Doğu Anadolu bölgesi illeri, Malatya'dan 132, Elazığ'dan 83, Erzurum'dan 56, Van'dan 46, Erzincan'dan 33, Ağrı'dan 17, Bitlis'ten 4, Kars'tan 15, Muş'tan 10, Bingöl'den 33, Iğdır'dan 11, Ardahan'dan 8, Hakkari'den 5 ve Tunceli'den 5 marka başvurusu yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı