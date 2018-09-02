Erzurum 19 Yaşında Hayatına Son Verdi Hd

Erzurum'un Oltu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 19 yaşındaki Alim Keskin yapımı devem adan 8 katlı inşaatın en üst katıdan kedini boşluğa bırakarak hayatına son verdi.

İlçede, annesinin 12 yıl önce evi terk etmesi üzerine babası ve ağabeyisi ile birlikte yaşayan Keskin'in ölümü arkadaşlarını yasa boğdu. Açık lise öğrencisi olan ve bir kafetaryada garson olarak çalışan Alim Keskin'in önceki gün 23.00 sıralarında işyerinde çıktı. Cumhuriyet Mahallesinde yapımı devam eden 8 katlı inşaat halindeki binanın en üst katına çıkan Keskin ölüme atladı. Cebinden, Artık dayanamıyorum. Sürekli takip edildiğimi düşünüyorum. Ben ölmezsem başkaları ölecek. Babama da söyleyin çok çekti. Eğer ölmez sakat kalırsam beni öldürün yazılı bir not çıktı. Tek hayali subay olan Alim, sosyal paylaşım sitesinde ise son olarak, Umudunu kaybetmiş olanın kaybedecek bir şeyi yoktur yazısını paylaştığı öğrenildi. İntihar eden gencin arkadaşları, olayın yaşandığı inşaata gelerek gözyaşı döktüler.

7 YAŞINDA HABERLERE KONU OLMUŞTU

İntihar eden Alim Keskin'in sağlıksız bir ortamda büyüdüğü, psikolojisinin bozuk olduğu ve 7 yaşındayken öz annesi tarafından çeşitli işkencelere maruz kaldığı iddia edilmişti. 2006 yılında haberlere konu olan işkence olayında, öz anne N.K., o dönem 7 yaşında olan Alim Keskin'in üzerinde sigara söndürdüğü, demir sopayla dövdüğü ve bıçakla kafasını kırdığı iddiasıyla gündeme gelmişti.