Erzurum 12 Yıldır 5 Çayını Kaçırmayan Tilkiler

Erzurum'daki Palandöken kış turizm merkezinde kar yağışı ile birlikte doğada yiyecek bulamakta güçlük çeken tilkiler, otelde müşterilere verilen beş çayını kaçırmıyor. Otelin önüne gelen tilkiler, en çok sevdikleri kurabiyelerden alarak gidiyor.

Yaklaşık 12 yıldan bu yana tilkiler, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 200 rakımındaki Palan Oteli'nin ışıklarının yanmasıyla ortaya çıkıyor, görevli ve kayakseverlerin verdiği ekmek ve bisküvilerle besleniyor. Otelin Gece Müdürü Erdal Gezginci, Tilkiler, karanlık çöküp ışıklar yanınca otelin önüne kadar geliyor. Yiyecek vermediğimiz zaman otelin önünde bekliyor. Hiç ürkmüyorlar. Biz de onlara 5 çayında olduğumuz için kurabiye veriyoruz. Tilkiler, bazen tek bazen de çift olarak geliyorlar diye konuştu.

Tilkilerin Palandöken'in maskotu haline geldiğini söyleyen Gezginci, Tilkiler sadece bizim değil, dağdaki diğer otelleri de mesken tutmuş durumda. Geliş saatleri 5 çayında olduğu için genelde kurabiye veriyoruz. Tilkiler bu geleneği 2-3 nesildir sürdürüyor. İlk olarak gelen tilkiler yok ama yavruları bu geleneği hiç aksatmadan sürdürüyor. Müşterilerimiz de kafeteryada oturup tilkilerin beslenmesini merak ve heyecanla izliyor, fotoğraflarını çekiyor. Tilkiler büyük ilgi görüyor dedi.

Kaynak: DHA