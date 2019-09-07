Erzurum 10 yaşındaki naz ödev için deprem tatbikat yaptı, afad'la enkaza girdi

07.09.2019 10:07

10 yaşındaki Naz ödev için deprem tatbikat yaptı, AFAD'la enkaza girdi

Erzurum'da 10 yaşındaki Naz Alaftargil, sosyal bilgiler dersinin ödevi için AFAD ekibiyle birlikte enkazdan yaralı kurtardı. Naz, tatbikat sonunda 'Afetlere hazır ol, nerede hayat orada AFAD' sloganını söyledi.

Erzurum'da özel bir okulda 5'inci sınıfta okuyan Naz Alaftargil, sosyal bilgiler dersinde gördükleri 'sosyal sorumluluk projesi' kapsamında ödevini 2019'u 'afetlere hazırlık yılı' olarak ilan eden Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nde yaptı. AFAD bahçesindeki enkaz alanında deprem tatbikatına katılan Naz, senaryo gereği deprem sonrası yaşananları canlandırdı, deprem tatbikatına katıldı. Senaryo gereği meydana gelen deprem sonrası AFAD ekipleriyle enkaz alanına gelen Naz, bölgeyi gezdikten sonra yaralı olup olmadığını araştırdı. Alanda bir yaralı olduğunu belirleyen Naz, AFAD ekiplerini bölgeye çağırdı. Yıkılan binadan çıkarılan yaralı sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra tatbikat sona erdi. Sosyal sorumluluk projesinde başarılı bir tatbikata imza atan Naz, enkaz önünde 'Afetlere hazır ol' çağrısında bulundu. Tatbikatta yardımcı olan AFAD ekibine teşekür eden Naz, 'Nerede hayat orada AFAD' diyerek kurumun 2019 yılı sloganını seslendirdi.

Eğitim gördüğü okulda sosyal bilgiler dersinde yaz ödevi olarak deprem tatbikatını belirlediğini belirten Naz Alaftargil, afetlere sürekli hazır olabilmek için tatbikatların önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA