Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Demirhan, Kovid-19'a yenik düştü

ERZURUM (AA) - Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ümit Demirhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vefat etti.

Yaklaşık 2 aydır Erzurum Şehir Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören Demirhan, yaşam mücadelesini kaybetti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile şubatta Erzurum'a atanan Demirhan için yarın Erzurum Adalet Sarayı'nda tören düzenlenecek.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun sosyal medya hesabından Demirhan için başsağlığı mesajı yayımlandı.

AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri

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