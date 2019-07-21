ERZİRNCAN Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

ERZİNCAN'da 32 yaşındaki Sultan Akduman, aynı evde yaşadığı 66 yaşındaki babası Mehmet Akduman'ı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Akduman 155'i arayarak polise teslim oldu.

Olay bugün sabah saatlerinde merkez Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. 155 Polis İmdat Hattını arayan Sultan Akduman, babasını öldürdüğünü belirterek, teslim olmak istediğini söyledi. Kısa sürede olay yerine giden Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultan Akduman'ı gözaltına aldı. Evde yapılan incelemede emekli imam olan Mehmet Akduman'ın boğazının bıçaklanarak öldüğü belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrası Mehmet Akduman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayeti duyarak Akduman ailesinin yaşadığı eve gelen komşular, büyük bir üzüntü yaşadı. Polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülen Sultan Akduman'ın ruhsal hastalıklar sebebiyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA