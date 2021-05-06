ERZİNLİLER SAHURA MEHTER TAKIMIYLA UYANDI
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ERZİNLİLER SAHURA MEHTER TAKIMIYLA UYANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Erzin ilçesinde vatandaşlar sahur vakti davulla değil Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin kurduğu mehter takımı ile uyandı.

HATAY'ın Erzin ilçesinde vatandaşlar sahur vakti davulla değil Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin kurduğu mehter takımı ile uyandı. Öğrencilerin sürprizine ilçedeki vatandaşlar evlerinden balkona çıkarak, alkışlarla karşılık verdi.

İlçe merkezindeki Atatürk Caddesi'nde toplanan Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehter Takımı öğrencileri, sahur vaktinde Mahmutlu Mahallesi'ne kadar yaklaşık bir kilometre yürüyerek gösteri yaptı. Sahura davullarla değil mehter takımının gösterisiyle uyanan mahalleli balkonlarına çıkarak, alkışlarla öğrencilere destek verdi. İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden izin alarak bu etkinliği yaptıklarını belirten Okul Müdürü Ömer Köse, mehter takımının tamamının okul öğrencilerinden oluştuğunu belirtti.

Okul Müdür Yardımcısı ve Müzik Öğretmeni olan Emre Şahin'in öncülüğünde gösteriye hazırlandıklarını kaydeden Müdür Ömer Köse, "Öğretmenimizin geçtiğimiz yıl kurmuş olduğu mehter takımı ile pandemi döneminde hem halkımıza destek olmak hem de öğrencilerimizin milli, manevi değerlerini unutmaması, bir sonraki nesillere aktarılması amacıyla böyle bir uygulama yaptık. Pandemi yasakları nedeniyle herkesin evinde olduğu, psikolojik olarak bunaldığı dönemlerde onları rahatlamak istedik. Erzin halkına güzel bir mutluluk yaşatmak için sahur programı yaptık. Birçok ilde yapıldığı gibi, bizde bundan geri kalmadık ve vatandaşları sahurda davulla değil de, mehter takımı ile uyandırmayı tercih ettik. Öğrencilerimizde çok güzel şekilde icra ettiler. Tüm halkımızdan da çok güzel, olumlu tepkiler aldık. İnşallah bununda devamı gelecek" diye konuştu.

ERZİNLİLER SAHURA MEHTER TAKIMIYLA UYANDI
ERZİNLİLER SAHURA MEHTER TAKIMIYLA UYANDI
ERZİNLİLER SAHURA MEHTER TAKIMIYLA UYANDI
ERZİNLİLER SAHURA MEHTER TAKIMIYLA UYANDI
ERZİNLİLER SAHURA MEHTER TAKIMIYLA UYANDI
ERZİNLİLER SAHURA MEHTER TAKIMIYLA UYANDI
ERZİNLİLER SAHURA MEHTER TAKIMIYLA UYANDI
ERZİNLİLER SAHURA MEHTER TAKIMIYLA UYANDI
ERZİNLİLER SAHURA MEHTER TAKIMIYLA UYANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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