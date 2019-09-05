Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

05.09.2019 16:35

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Erzincanspor, hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Karaköprü Belediyespor maçı hazırlıklarını çift kale antrenmanla sürdürdü.



Erzincanspor ligin ikinci hafta maçında kendi evinde oynayacağı Karaköprü Belediyespor maçı hazırlıklarına devam ediyor. İdman öncesi futbolcularla kısa bir toplantı yapan Teknik Direktör Mustafa Sarıgül, oynayacakları maçın öneminden bahsetti.



Teknik Direktör Mustafa Sarıgül yönetiminde ki futbolcular düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanda kondisyon yüklemesinin ardından futbolcular dar alanda pas ve şut çalıştı. Daha sonra ise taktik bir çalışma gerçekleştiren kırmızı siyahlı ekip hafta sonu oynayacağı karşılamanın provasını yaptı. Teknik Patron Mustafa Sarıgül antrenmanı sık sık durdurarak oyuncularına neler yapması gerektiğini anlattı.



Öte yandan transfer döneminin bitmesine saatler kala transfer edilen Erman Kılıç ve Abdurrahman Çanlı'da ilk defa takımla birlikte antrenmana çıkarken, yeni futbolcuların takıma edepte oldukları gözlemlendi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA