Erzincanspor deplasmandan 3 puanla döndü

01.10.2019 08:31

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Erzincanspor deplasmanda Çankaya FK'yı 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.



Ligin 5'inci hafta maçında Erzincanspor, Ankara Ostim Stadyumunda Çankaya FK ile karşı karşıya geldi. İlk yarının 0-0 bittiği karşılaşmada Erzincanspor 83. dakikada Burak Aydın'ın attığı golle Çankaya FK'yı 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.



Erzincanspor aldığı bu galibiyet ile puanını 8 yaparak 5. sıraya yükseldi. Erzincanspor ligin 6'ncı haftasında ise Erzinspor ile oynayacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA