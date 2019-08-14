Erzincanspor 2. etap kampına Erzurum'da başladı

14.08.2019 23:28

Erzincanspor ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum'da bulunan Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde başladı.

Tam kadro olarak ikinci etap kampına start veren Erzincanspor, Erzurum'da 3 hazırlık maçı yapacak.

22 Temmuz'da Erzincan Vedat Çimen Tesislerinde 2019-2020 sezon hazırlıklarına başlayan ve 9 Ağustos'ta ilk etap çalışmalarını tamamlayarak 3 gün bayram tatili yapan Erzincanspor, Teknik Direktör Mustafa Sarıgül eşliğinde Erzurum'da toplanarak 2. etap kampına başladı.

10 gün sürecek Erzurum kampında 3 hazırlık maçı yapacak olan Erzincanspor ilk hazırlık maçını 17 Ağustos'ta Vanspor ile oynayacak. 20 Ağustos'ta Ofspor ile karşılaşacak olan Erzincanspor 23 Ağustosta Hekimoğlu Trabzonspor ile yapacağı 3. hazırlık maçı sonrasında 24 Ağustosta Erzincan'a dönecek.

Erzurum kampında iki önemli transfere de imza atan Erzincanspor, Kastamonuspor'dan stoper Enes Subaşı ve Erzurumspor'dan stoper Osman Şahin ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA